Метро у Києві відзавтра ходитиме частіше

Зазначається, що у міжпікові години інтервал руху метро буде до 6 хвилин. Графік руху потягів та режим роботи станцій можна дізнатися за посиланням.

Як працює метро у Києві

Зараз метрополітен у столиці працює з 6:00 до 22:00. Водночас підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.

Графік підземки був змінений через війну. Перехідні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, а потяги проїжджають їх без зупинки. Також не працюють наземні станції "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці.

Під час повітряної тривоги поїзди курсують лише підземними ділянками.

Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги: