Метро в Киеве завтра откроет для движения всю "красную" ветку. И сократит интервалы

С 21 апреля возобновляется полноценная работа "красной" ветки киевского метро. Поезда снова будут курсировать от "Академгородка" до "Лесной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что также с 21 апреля интервалы поездов на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.

Движение поездов осуществляется:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная" (с 21 апреля);

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".