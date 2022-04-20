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Метро в Киеве завтра откроет для движения всю "красную" ветку. И сократит интервалы

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Киев, Среда 20 апреля 2022 08:52
Метро в Киеве завтра откроет для движения всю "красную" ветку. И сократит интервалы Фото: киевское метро (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 21 апреля возобновляется полноценная работа "красной" ветки киевского метро. Поезда снова будут курсировать от "Академгородка" до "Лесной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что также с 21 апреля интервалы поездов на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.

Движение поездов осуществляется:

  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная" (с 21 апреля);
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".

Напомним, ранее в Киеве изменили график работы метро и наземного общественного транспорта.

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