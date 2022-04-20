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Метро в Києві завтра відкриє для руху всю "червону" гілку. І скоротить інтервали

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Київ, Середа 20 квітня 2022 08:52
Метро в Києві завтра відкриє для руху всю "червону" гілку. І скоротить інтервали Фото: київське метро (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 21 квітня поновлюється повноцінна робота "червоної" гілки київського метро. Потяги знову курсуватимуть від "Академмістечка" до "Лісової".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що також з 21 квітня інтервали поїздів на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Рух поїздів здійснюється:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" (з 21 квітня);
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Без зупинки потяги слідують повз станцію: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" і "Кловська".

Нагадаємо, раніше в Києві змінили графік роботи метро і наземного громадського транспорту.

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