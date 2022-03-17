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Метро в Киеве снова заработало в режиме перевозок: график и схема движения

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Киев, Четверг 17 марта 2022 08:56
Метро в Киеве снова заработало в режиме перевозок: график и схема движения Фото: метро в Киеве снова перевозит пассажиров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 17 марта киевское метро снова заработало в режиме перевозок. Накануне из-за усиленного комендантского часа движения поездов не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевского метрополитена".

Как ходят поезда метро

  • Красная ветка - от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
  • Синяя ветка - от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки" (без остановки на станциях "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого")
  • Зеленая ветка - от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи" (без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота"). Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор"

График движения поездов

Ориентировочный интервал движения 40 минут. Но график может оперативно изменяться при необходимости.

Наземный транспорт и метро для перевозок будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают и как укрытие.

Метро в Киеве снова заработало в режиме перевозок: график и схема движения

Фото: схема движения поездов метро

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская".

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