Метро в Києві знову запрацювало в режимі перевезень: графік і схема руху
Фото: метро в Києві знову перевозить пасажирів (Віталій Носач/РБК-Україна)
З 17 березня київське метро знову запрацювало в режимі перевезень. Напередодні через посилену комендантську годину руху поїздів не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київського метрополітену".
Як ходять потяги метро
- Червона гілка - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
- Синя гілка - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" (без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого")
- Зелена гілка - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі" (без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"). Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір"
Графік руху поїздів
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Але графік може оперативно змінюватися при необхідності.
Наземний транспорт і метро для перевезень працюватимуть з 08:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють і як укриття.
Фото: схема руху поїздів метро
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лук'янівська".
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