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Метро в Києві знову запрацювало в режимі перевезень: графік і схема руху

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Київ, Четвер 17 березня 2022 08:56
Метро в Києві знову запрацювало в режимі перевезень: графік і схема руху Фото: метро в Києві знову перевозить пасажирів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 17 березня київське метро знову запрацювало в режимі перевезень. Напередодні через посилену комендантську годину руху поїздів не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київського метрополітену".

Як ходять потяги метро

  • Червона гілка - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
  • Синя гілка - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" (без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого")
  • Зелена гілка - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі" (без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"). Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір"

Графік руху поїздів

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Але графік може оперативно змінюватися при необхідності.

Наземний транспорт і метро для перевезень працюватимуть з 08:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють і як укриття.

Метро в Києві знову запрацювало в режимі перевезень: графік і схема руху

Фото: схема руху поїздів метро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лук'янівська".

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