Метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках
В Киеве с 15 апреля в метро возобновят движение по обоим путям на "синей "и "зеленой" ветках. При этом интервал движения поездов будет сокращен до 30 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"В столичном метро поезда завтра возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут", - говорится в сообщении.
При этом на "красной" линии движение обоими путями будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной - между станциями "Шулявская" и "Театральная".
Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.
Движение поездов будет осуществляться:
- красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
- синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
- зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".
Без остановки поезда проследуют станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Напомним, недавно в столице движение по "красной" ветке метро продолжили.
Ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.
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