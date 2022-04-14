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Метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 09:32
Метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках Фото: метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветках (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве с 15 апреля в метро возобновят движение по обоим путям на "синей "и "зеленой" ветках. При этом интервал движения поездов будет сокращен до 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"В столичном метро поезда завтра возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут", - говорится в сообщении.

При этом на "красной" линии движение обоими путями будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной - между станциями "Шулявская" и "Театральная".

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

Движение поездов будет осуществляться:

  • красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
  • синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
  • зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Без остановки поезда проследуют станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Напомним, недавно в столице движение по "красной" ветке метро продолжили.

Ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.

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