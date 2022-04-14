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Метро в Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 09:32
Метро в Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках Фото: метро в Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві з 15 квітня в метро відновлять рух обома коліями на "синій "та "зеленій" гілках. При цьому інтервал руху потягів буде скорочено до 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"У столичному метро поїзди завтра відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.

При цьому на "червоній" лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією - між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Рух поїздів буде здійснюватися:

  • червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
  • синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
  • зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Нагадаємо, нещодавно в столиці рух "червоною" гілкою метро продовжили.

Раніше стало відомо, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.

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