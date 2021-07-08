UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Метро в Киеве сегодня продлит работу на час

Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро Киева 8 июля будет работать на час дольше из-за проходящего в столице музыкального фестиваля Atlas Weekend. На время проведения мероприятия возможны ограничения на вход на станцию "Выставочный центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена" в Facebook.

"8 июля работа столичной подземки будет продолжено на 1 час, согласно решению Департамента транспортной инфраструктуры КГГА", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend. "На момент проведения мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после окончания концерта", - уточнили в метрополитене.

Ограничения на вход могут быть введены с целью обеспечения безопасности, чтобы избежать массовое скопление людей на платформе станции.

Читайте РБК-Украина в Google News
метротранспорт