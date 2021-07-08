Метро в Киеве сегодня продлит работу на час

Метро Киева 8 июля будет работать на час дольше из-за проходящего в столице музыкального фестиваля Atlas Weekend. На время проведения мероприятия возможны ограничения на вход на станцию "Выставочный центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена" в Facebook .

"8 июля работа столичной подземки будет продолжено на 1 час, согласно решению Департамента транспортной инфраструктуры КГГА", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend. "На момент проведения мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после окончания концерта", - уточнили в метрополитене.

Ограничения на вход могут быть введены с целью обеспечения безопасности, чтобы избежать массовое скопление людей на платформе станции.