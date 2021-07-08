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Метро в Києві сьогодні продовжить роботу на годину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро Києва 8 липня працюватиме на годину довше через музичний фестиваль Atlas Weekend, що проходить у столиці. На час проведення заходу можливі обмеження на вхід на станцію "Виставковий центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену" в Facebook.

"8 липня роботу столичної підземки буде продовжено на 1 годину, згідно з рішенням Департаменту транспортної інфраструктури КМДА", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в Києві проходить музичний фестиваль Atlas Weekend. "На момент проведення заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після закінчення концерту", - уточнили в метрополітені.

Обмеження на вхід можуть бути введені з метою забезпечення безпеки, щоб уникнути масове скупчення людей на платформі станції.

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