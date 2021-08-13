Метро в Киеве может ограничить работу: список станций
Фото: в Киеве могут ограничить работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Киеве могут ограничить работу метро. Вечером состоится футбольный матч.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
На НСК "Олимпийский" в 19:30 состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков).
После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций:
- "Дворец спорта",
- "Олимпийская",
- "Площадь Льва Толстого".