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Метро в Киеве может ограничить работу: список станций

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Киев, Пятница 13 августа 2021 14:27
Метро в Киеве может ограничить работу: список станций Фото: в Киеве могут ограничить работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве могут ограничить работу метро. Вечером состоится футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

На НСК "Олимпийский" в 19:30 состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков).

После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

  • "Дворец спорта",
  • "Олимпийская",
  • "Площадь Льва Толстого".
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