Метро в Києві може обмежити роботу: список станцій
Фото: у Києві можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у Києві можуть обмежити роботу метро. Ввечері відбудеться футбольний матч.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
На НСК "Олімпійський" о 19:30 відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металіст 1925" (Харків).
Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- "Палац спорту",
- "Олімпійська",
- "Площа Льва Толстого".