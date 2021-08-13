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Метро в Києві може обмежити роботу: список станцій

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 14:27
Метро в Києві може обмежити роботу: список станцій Фото: у Києві можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Києві можуть обмежити роботу метро. Ввечері відбудеться футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

На НСК "Олімпійський" о 19:30 відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металіст 1925" (Харків).

Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Палац спорту",
  • "Олімпійська",
  • "Площа Льва Толстого".
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