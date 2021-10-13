Метро в Киеве может ограничить работу 15 октября: названа причина

Метро в Киеве может ограничить работу 15 октября. На НСК "Олимпийский" будет футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

В пятницу в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.