Метро в Києві може обмежити роботу 15 жовтня: названо причину

Метро в Києві може обмежити роботу 15 жовтня. На НСК "Олімпійський" буде футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

У п'ятницю у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метро.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.