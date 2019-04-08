Из метро в Киеве в этом году полностью выведут жетоны

До 31 октября 2019 года из киевского метро полностью выведут жетоны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена" в Facebook.

Сообщается, что после 31 октября в метро будут использовать только электронные средства оплаты (Закон Украины про электронный билет и распоряжения КГГА относительно внедрения автоматической системы оплаты проезда).

"Кто платит карточкой метро - экономит уже, потому что при пополнении карты на 50 поездок каждая стоит 6,5 гривен. Кто пользуется другими картами (проездной, Карточка киевлянина, е-билет...) также уже экономит и время, и средства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров. Самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной является станция "Лесная".

РБК-Украина писало, что ПриватБанк запустил банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций метро. Согласно проведенному открытого конкурса и подписанным соглашением "ПриватБанк" планирует установить 52 банкоматы и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.

Напомним, в КГГА анонсировали, что подземный переход, который соединит станцию метро "Выставочный центр" с выходом до Национального комплекса "Экспоцентр Украины", появится в 2020 году.