Метро в Киеве частично возобновило сообщение с левым берегом: как ходят поезда

Сообщается, что с 08:30 метро возобновляет движение через Южный мост.

Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная".

Красная линия работает: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Синяя линия работает: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Станции "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда проезжают без остановки. Средний интервал движения на линиях - 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозок будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.