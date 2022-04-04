Метро в Києві частково поновило сполучення з лівим берегом: як ходять потяги

Київський метрополітен з 4 квітня відновлює сполучення через Південний міст. Тепер поїзди курсуватимуть по всіх станціях зеленої та синьої гілок, на червоній гілці - тільки від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що з 08:30 метро відновлює рух через Південний міст.

Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна".

Червона лінія працює: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

Синя лінія працює: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Станції "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки. Середній інтервал руху на лініях - 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

Метрополітен для перевезень працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.