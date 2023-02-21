У метро Києва збій: на станціях не продають паперові квитки для проїзду

У Києві сьогодні зранку стався збій у роботі метро. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.
Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:
"Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, коли у метро Києва відкриють виходи на станціях, які були закриті від початку повномасштабного вторгнення.
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