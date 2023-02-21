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У метро Києва збій: на станціях не продають паперові квитки для проїзду

Фото: на станціях метро Києва призупинили продаж QR-квитків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сьогодні зранку стався збій у роботі метро. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.

Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:

  • транспортною карткою;
  • Qr-кодом, згенерований у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

"Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, коли у метро Києва відкриють виходи на станціях, які були закриті від початку повномасштабного вторгнення.

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