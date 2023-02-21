В метро Киева сбой: на станциях не продают бумажные билеты для проезда

Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.

Однако, несмотря на сбой, жители столицы могут оплатить проезд другими способами, в частности:

транспортной картой;

Qr-кодом, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;

бесконтактной банковской картой;

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, когда в метро Киева откроют выходы на станциях, закрытых с начала полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.