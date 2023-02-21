RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В метро Киева сбой: на станциях не продают бумажные билеты для проезда

Фото: на станциях метро Киева приостановили продажуQR-билетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня с утра произошел сбой в работе метро. На станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.

Однако, несмотря на сбой, жители столицы могут оплатить проезд другими способами, в частности:

  • транспортной картой;
  • Qr-кодом, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, когда в метро Киева откроют выходы на станциях, закрытых с начала полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевметро