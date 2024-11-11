В метро Києва збільшують кількість поїздів після повітряної тривоги

Метрополітен Києва відновлює роботу після повітряної тривоги. Через це кількість поїздів збільшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Після завершення повітряної тривоги столичний метрополітен поступово відновлює звичайний режим перевезень. Наразі інтервали руху поїздів на лініях складають:
У зв'язку з тривалими нічними тривогами частину рухомого складу завчасно розмістили в тунелях. Так, на кінцеві станції "синьої" лінії було додано ще сім поїздів.
На "червоній" та "зеленій" лініях продовжується інтенсивний випуск поїздів з електродепо.
У КМДА повідомили, що додатково планується транзитне відправлення поїздів до найбільш завантажених станцій, щоб забезпечити зручне перевезення пасажирів.
В ніч на 11 листопада в Україні двічі оголошували повітряну тривогу. Перша стосувалася запуску росіянами "Шахедів", а друга - через ракетну небезпеку.
Після 6 ранку РФ випробовувала тактику імітаційних ракетних запусків. За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія наразі готова до масованих обстрілів України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.