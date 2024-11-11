В метро Києва збільшують кількість поїздів після повітряної тривоги

Після завершення повітряної тривоги столичний метрополітен поступово відновлює звичайний режим перевезень. Наразі інтервали руху поїздів на лініях складають:

"Червона" лінія - 3,5-4 хвилини;

"Синя" лінія - 4 хвилини;

"Зелена" лінія - 3,5-4 хвилини.

У зв'язку з тривалими нічними тривогами частину рухомого складу завчасно розмістили в тунелях. Так, на кінцеві станції "синьої" лінії було додано ще сім поїздів.

На "червоній" та "зеленій" лініях продовжується інтенсивний випуск поїздів з електродепо.

У КМДА повідомили, що додатково планується транзитне відправлення поїздів до найбільш завантажених станцій, щоб забезпечити зручне перевезення пасажирів.