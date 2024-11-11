В метро Киева увеличивают количество поездов после воздушной тревоги

После завершения воздушной тревоги столичный метрополитен постепенно восстанавливает обычный режим перевозок. Сейчас интервалы движения поездов на линиях составляют:

"Красная" линия - 3,5-4 минуты;

"Синяя" линия - 4 минуты;

"Зеленая" линия - 3,5-4 минуты.

В связи с длительными ночными тревогами часть подвижного состава заблаговременно разместили в тоннелях. Так, на конечные станции "синей" линии было добавлено еще семь поездов.

На "красной" и "зеленой" линиях продолжается интенсивный выпуск поездов из электродепо.

В КГГА сообщили, что дополнительно планируется транзитное отправление поездов к наиболее загруженным станциям, чтобы обеспечить удобную перевозку пассажиров.