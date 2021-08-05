В метро Киева взрывчатку не нашли, все станции снова открыты
Фото: все станции метро работают в обычном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в метро завершили проверку пересадочного узла между "Золотыми воротами" и "Театральной". Взрывчатку не нашли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы полиции и "Киевского метро".
Как известно, между станциями на поручне эскалатора утром нашли подозрительный предмет.
"После проведенной проверки каких-либо опасных веществ не обнаружено", - сообщили в полиции.
В метро добавили, что все станции работают в обычном режиме.