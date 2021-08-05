В метро Києва вибухівку не знайшли, всі станції знову відкриті
Фото: всі станції метро працюють в звичайному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві в метро завершили перевірку пересадочного вузла між "Золотими воротами" і "Театральною". Вибухівку не знайшли.
Про це повідомяє РБК-Україна з посиланням на прес-служби поліції та "Київського метро".
Як відомо, між станціями на поручні ескалатора зранку знайшли підозрілий предмет.
"Після проведеної перевірки будь-яких небезпечних речовин не виявлено", - повідомили в поліції.
У метро додали, що всі станції працюють у звичайному режимі.