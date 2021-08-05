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В метро Києва вибухівку не знайшли, всі станції знову відкриті

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Четвер 05 серпня 2021 09:09
В метро Києва вибухівку не знайшли, всі станції знову відкриті Фото: всі станції метро працюють в звичайному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Києві в метро завершили перевірку пересадочного вузла між "Золотими воротами" і "Театральною". Вибухівку не знайшли.

Про це повідомяє РБК-Україна з посиланням на прес-служби поліції та "Київського метро".

Як відомо, між станціями на поручні ескалатора зранку знайшли підозрілий предмет.

"Після проведеної перевірки будь-яких небезпечних речовин не виявлено", - повідомили в поліції.

У метро додали, що всі станції працюють у звичайному режимі.

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Київ полиция метро
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