UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Метро Киева возобновило работу после несчастного случая

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевский метрополитен возобновил полноценную работу после несчастного случая. Поезда на "красной" линии метро курсируют в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление метрополитена в Facebook.

Как отметили в метрополитене, человек, попавший под поезд на "красной" линии, умер. Детали относительно личности и мотивы выясняют правоохранители.

"Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Происшествие, случившееся на перегоне "Дарница" - "Левобережная" летальное... Извиняемся за неудобства", - заявили в метрополитене.

Напомним, сегодня в Киеве из-за попадания человека под поезд остановилось движение на "красной" линии метро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевнесчастный случай