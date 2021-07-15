Метро Киева возобновило работу после несчастного случая

Киевский метрополитен возобновил полноценную работу после несчастного случая. Поезда на "красной" линии метро курсируют в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление метрополитена в Facebook .

Как отметили в метрополитене, человек, попавший под поезд на "красной" линии, умер. Детали относительно личности и мотивы выясняют правоохранители.

"Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Происшествие, случившееся на перегоне "Дарница" - "Левобережная" летальное... Извиняемся за неудобства", - заявили в метрополитене.