Метро Києва відновило роботу після нещасного випадку

Київський метрополітен відновив повноцінну роботу після нещасного випадку. Поїзди на "червоній" лінії метро курсують у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву метрополітену в Facebook .

Як зазначили в метрополітені, людина, яка потрапила під поїзд на "червоній" лінії, померла. Деталі щодо особи та мотиви з'ясовують правоохоронці.

"Рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Випадок, що трапився на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" летальний... Перепрошуємо за незручності", - заявили в метрополітені.