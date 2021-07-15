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Метро Києва відновило роботу після нещасного випадку

Автор: Дмитро Левицький

Київський метрополітен відновив повноцінну роботу після нещасного випадку. Поїзди на "червоній" лінії метро курсують у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву метрополітену в Facebook.

Як зазначили в метрополітені, людина, яка потрапила під поїзд на "червоній" лінії, померла. Деталі щодо особи та мотиви з'ясовують правоохоронці.

"Рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Випадок, що трапився на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" летальний... Перепрошуємо за незручності", - заявили в метрополітені.

Нагадаємо, сьогодні у Києві через потрапляння людини під поїзд зупинився рух на "червоній" лінії метро.

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Київнесчастный случай