Метро Киева возобновило работу после ливня

Метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме. Станция "Берестейская", которую затопило во время обрушившегося на столицу ливня, открыта для пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.
"Станцию "Берестейскую" открыто для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.
Напомним, станцию "Берестейскую" на красной линии закрыли из-за угрозы подтопления. Вход закрыли герметизатором, чтобы вода не попала на станцию. Сотрудники подземки устраняли последствия непогоды.
Фото: сотрудники киевского метрополитена устраняют последствия подтопления станции "Берестейской" (facebook.com/kyivmetro)
Отметим, 19 июля в Киеве резко ухудшилась погода. В течение получаса на столицу обрушилась двухнедельная норма осадков. Ливень привел к сбою работы транспорта и вызвал пробки на дорогах города.