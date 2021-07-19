Метро Києва відновило роботу після зливи

Метро в Києві відновило роботу в звичайному режимі. Станція "Берестейська", яку затопило під час зливи, що обрушилася на столицю, відкрита для пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.
"Станцію "Берестейську" відкрито для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі",- зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, станцію "Берестейську" на червоній лінії закрили через загрозу підтоплення. Вхід закрили герметизатором, щоб вода не потрапила на станцію. Співробітники підземки усували наслідки негоди.
Фото: співробітники Київського метрополітену усувають наслідки підтоплення станції "Берестейської" (facebook.com/kyivmetro)
Зазначимо, 19 липня в Києві різко погіршилася погода. Протягом півгодини на столицю обрушилася двотижнева норма опадів. Злива призвела до збою роботи транспорту і викликала затори на дорогах міста.