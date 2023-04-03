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У метро Києва стався технічний збій: у чому причина

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Київ, Понеділок 03 квітня 2023 08:52
У метро Києва стався технічний збій: у чому причина Фото: у метро Києва не пропускають з паперовими квитками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У київському метрополітені сьогодні зранку стався технічний збій. На станціях призупинили прохід за паперовими qr-квитками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово не можна користуватися паперовими квитками.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою;
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

"Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми", - зазначають у КМДА.

Нагадаємо, у Києві з 26 березня скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з опівночі до 5:00.

У зв'язку з цим у столиці змінили графік роботи наземного громадського транспорту та метро. Підземка працює з 06:00 до 23:00.

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