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В метро Киева после сбоя можно снова платить за проезд картой

Автор: Андрей Василюк

В метро Киева починили систему бесконтактной оплаты проезда. В подземке снова можно платить за проезд банковской картой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме. Пассажирам, у которых сегодня не прошла оплата, надо заполнить форму для проверки транзакции: https://cutt.ly/qn5RHBQ, - говорится в сообщении.

Также в предприятии просят предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возвращении средств.

Метрополитен также извинился за временные неудобства.

Напомним, сегодня, 24 июня, в метро Киева оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями не работала.

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метро