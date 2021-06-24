В метро Киева после сбоя можно снова платить за проезд картой

В метро Киева починили систему бесконтактной оплаты проезда. В подземке снова можно платить за проезд банковской картой.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме. Пассажирам, у которых сегодня не прошла оплата, надо заполнить форму для проверки транзакции: https://cutt.ly/qn5RHBQ, - говорится в сообщении.
Также в предприятии просят предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возвращении средств.
Метрополитен также извинился за временные неудобства.
Напомним, сегодня, 24 июня, в метро Киева оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями не работала.