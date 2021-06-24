У метро Києва після збою можна знову сплачувати за проїзд карткою

У метро Києва полагодили систему безконтактної оплати проїзду. У підземці знову можна сплачувати за проїзд банківською карткою.

"Оплата в метро безконтактними банківськими картками та мобільними додатками працює у звичайному режимі. Пасажирам, у яких сьогодні не пройшла оплата, треба заповнити форму для перевірки транзакції: https://cutt.ly/qn5RHBQ, - йдеться в повідомленні.

Також у підприємстві просять попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень при автоматичному поверненні коштів.

Метрополітен також перепросив за тимчасові незручності.