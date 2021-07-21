В метро Киева произошла драка на станции "Театральная"

В среду, 21 июля, в Киеве на станции метро "Театральная" произошла драка. Один из участников применил слезоточивый газ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Один из участников в ходе драки применил слезоточивый газ. Метро работает в штатном режиме. Чтобы проветрить помещение, была усилена вентиляция", - заявила она.

В полиции Киева сказали РБК-Украина, что получили информацию о происшествии, но сейчас устанавливают все детали.

Что именно произошло в метрополитене, в главном управлении столичной полиции пока не говорят.