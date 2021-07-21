RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У метро Києва сталася бійка на станції " Театральна"

Автор: Дмитро Левицький

У середу, 21 липня, в Києві на станції метро "Театральна" сталася бійка. Один з учасників застосував сльозогінний газ.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

"Один з учасників в ході бійки застосував сльозогінний газ. Метро працює в штатному режимі. Щоб провітрити приміщення, була посилена вентиляція", - заявила вона.

У поліції Києва сказали РБК-Україна, що отримали інформацію про подію, але зараз встановлюють всі деталі.

Що саме сталося в метрополітені, в головному управлінні столичної поліції поки не кажуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київбійка