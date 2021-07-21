У метро Києва сталася бійка на станції " Театральна"

У середу, 21 липня, в Києві на станції метро "Театральна" сталася бійка. Один з учасників застосував сльозогінний газ.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

"Один з учасників в ході бійки застосував сльозогінний газ. Метро працює в штатному режимі. Щоб провітрити приміщення, була посилена вентиляція", - заявила вона.

У поліції Києва сказали РБК-Україна, що отримали інформацію про подію, але зараз встановлюють всі деталі.

Що саме сталося в метрополітені, в головному управлінні столичної поліції поки не кажуть.