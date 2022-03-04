В метро Киева показали новый график работы: какие станции работают в режиме перевозок

В Киевском метрополитене рассказали об актуальном графике работы на 4 марта 2022 года.

Об этом говорится в прессслужбе метрополитена.

Сейчас метрополитен работает в режиме перевозок, ориентировочный интервал движения 40 минут.

Для перевозок метро и наземный транспорт будут работать до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие.

Какие станции работают в режиме перевозок:

По красной линии движение организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

По синей линии поезда курсируют от ст. "Героев Днепра" - ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

В метрополитене отметили, что график работы может оперативно меняться при необходимости.