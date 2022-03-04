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У метро Києва показали новий графік роботи: які станції працюють в режимі перевезень

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 10:22
У метро Києва показали новий графік роботи: які станції працюють в режимі перевезень Фото: Бомбосховище в Києві (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Київському метрополітені розповіли про актуальний графік роботи на 4 березня 2022 року.

Про це йдеться в пресслужбі метрополітену.

Наразі метрополітен працює у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Для перевезень метро і наземний транспорт працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Які станції працюють в режимі перевезень:

По червоній лінії рух організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

По синій лінії поїзди курсують від ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

В метрополітені зазначили, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

У метро Києва показали новий графік роботи: які станції працюють в режимі перевезень

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