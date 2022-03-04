У метро Києва показали новий графік роботи: які станції працюють в режимі перевезень
У Київському метрополітені розповіли про актуальний графік роботи на 4 березня 2022 року.
Про це йдеться в пресслужбі метрополітену.
Наразі метрополітен працює у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
Для перевезень метро і наземний транспорт працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Які станції працюють в режимі перевезень:
По червоній лінії рух організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".
По синій лінії поїзди курсують від ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".
Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
В метрополітені зазначили, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
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