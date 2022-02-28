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В метро Киева изменился график и интервал движения: какие станции не работают

Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене показали новый график работы с 28 февраля после окончания почти двухсуточного комендантского времени. Некоторые станции не работают, а интервал движения значительно увеличен.

Об этом сообщили в КГГА.

График движения сейчас выглядит так:

Красная линия работает: от ст. Шулявская до ст. Университет.

Синяя линия: от ст. Героев Днепра до ст. Теремки. Поезда не останавливаются на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.

Зеленая линия: от ст. Сырец до ст. Выдубичи. Поезда не останавливаются на станциях Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.

Также работает участок Славутич - Красный хутор.

Ориентировочный интервал движения: 40 минут.

В пресс-службе метрополитена добавили, что при необходимости график работы может оперативно меняться.

Станции метро продолжают работать как укрытие.

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