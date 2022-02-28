В метро Києва змінився графік та інтервал руху: які станції не працюють

В Київському метрополітені показали новий графік роботи з 28 лютого після закінчення майже дводобового комендантського часу. Деякі станції не працюють, а інтервал руху значно збільшено.
Про це повідомили в КМДА.
Червона лінія працює: від ст. Шулявська до ст. Університет.
Синя лінія: від ст. Героїв Дніпра до ст. Теремки. Потяги не зупиняються на станціях Майдан Незалежності та Площа Льва Толстого.
Зелена лінія: від ст. Сирець до ст. Видубичі. Потяги не зупиняються на станціях Палац спорту, Кловська, Золоті ворота.
Також працює ділянка Славутич - Червоний хутір.
В пресслужбі метрополітену додали, що за необхідності графік роботи може оперативно змінюватися.
Станції метро продовжують працювати як укриття.
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