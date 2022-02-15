Метро Киева будет работать по-новому: как купить билет без кассира

В столичном метро с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или же воспользоваться банковской картой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
По информации "Киевского метрополитена", речь идет о таких станциях и, непосредственно, вестибюлях:
Так, для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт в столичных подземках работают терминалы “Киев цифровой”.
Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения “Киев цифровой” и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
С 16-го февраля утром до 08: 00 и в вечерние с 20:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, планируют ли закрывать метро в Киеве в случае локдауна.
Также стало известно, что в общественном транспорте Киева усилили контроль за соблюдением COVID-ограничений.