Метро Києва працюватиме по-новому: як купити квиток без касира

У столичному метро з 16 лютого у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для проїзду необхідно буде купувати разові QR-квитки через термінали або ж скористатися банківською карткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
За інформацією "Київського метрополітену", мова йде про такі станції та, безпосередньо, вестибюлі:
Так, для придбання разові QR-квитків або поповнення транспортних карток у столичних підземках працюють термінали “Київ Цифровий”.
Крім того, оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.
З 16-го лютого вранці до 08:00 і у вечірні з 20:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи планують закривати метро в Києві у разі локдауну.
Також стало відомо, що в громадському транспорті Києва посилили контроль за дотриманням COVID-обмежень.