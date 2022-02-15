RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Метро Києва працюватиме по-новому: як купити квиток без касира

Автор: Марія Кучерявець

У столичному метро з 16 лютого у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для проїзду необхідно буде купувати разові QR-квитки через термінали або ж скористатися банківською карткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Яких станцій торкнуться зміни

За інформацією "Київського метрополітену", мова йде про такі станції та, безпосередньо, вестибюлі:

  • "Житомирська" (вест. №1),
  • "Нивки" (вест. №2),
  • "Почайна" (вест. №2),
  • "Іподром" (вест. №1),
  • "Харківська" (вест. №1),
  • "Бориспільська" (вест. №2).

Як придбати квиток без касира

Так, для придбання разові QR-квитків або поповнення транспортних карток у столичних підземках працюють термінали “Київ Цифровий”.

Крім того, оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

У які години працюватиме новий механізм

З 16-го лютого вранці до 08:00 і у вечірні з 20:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи планують закривати метро в Києві у разі локдауну.

Також стало відомо, що в громадському транспорті Києва посилили контроль за дотриманням COVID-обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ