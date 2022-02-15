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Метро Киева будет работать по-новому: как купить билет без кассира

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 09:07
Метро Киева будет работать по-новому: как купить билет без кассира Фото: шесть станций метро Киева с 16 февраля будут работать по-новому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В столичном метро с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или же воспользоваться банковской картой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Каких станций коснутся изменения

По информации "Киевского метрополитена", речь идет о таких станциях и, непосредственно, вестибюлях:

  • "Житомирская" (вест. №1),
  • "Нивки" (вест. №2),
  • "Почайна" (вест. №2),
  • "Ипподром" (вест. №1),
  • "Харьковская" (вест. №1),
  • "Бориспольская" (вест. №2).

Как купить билет без кассира

Так, для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт в столичных подземках работают терминалы “Киев цифровой”.

Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения “Киев цифровой” и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

В какие часы будет работать новый механизм

С 16-го февраля утром до 08: 00 и в вечерние с 20:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, планируют ли закрывать метро в Киеве в случае локдауна.

Также стало известно, что в общественном транспорте Киева усилили контроль за соблюдением COVID-ограничений.

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