Метро Киева будет работать по-новому: как купить билет без кассира

В столичном метро с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или же воспользоваться банковской картой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Каких станций коснутся изменения

По информации "Киевского метрополитена", речь идет о таких станциях и, непосредственно, вестибюлях:

"Житомирская" (вест. №1),

"Нивки" (вест. №2),

"Почайна" (вест. №2),

"Ипподром" (вест. №1),

"Харьковская" (вест. №1),

"Бориспольская" (вест. №2).

Как купить билет без кассира

Так, для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт в столичных подземках работают терминалы “Киев цифровой”.

Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения “Киев цифровой” и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

В какие часы будет работать новый механизм

С 16-го февраля утром до 08: 00 и в вечерние с 20:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.