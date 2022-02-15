Метро Києва працюватиме по-новому: як купити квиток без касира
У столичному метро з 16 лютого у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для проїзду необхідно буде купувати разові QR-квитки через термінали або ж скористатися банківською карткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
Яких станцій торкнуться зміни
За інформацією "Київського метрополітену", мова йде про такі станції та, безпосередньо, вестибюлі:
- "Житомирська" (вест. №1),
- "Нивки" (вест. №2),
- "Почайна" (вест. №2),
- "Іподром" (вест. №1),
- "Харківська" (вест. №1),
- "Бориспільська" (вест. №2).
Як придбати квиток без касира
Так, для придбання разові QR-квитків або поповнення транспортних карток у столичних підземках працюють термінали “Київ Цифровий”.
Крім того, оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.
У які години працюватиме новий механізм
З 16-го лютого вранці до 08:00 і у вечірні з 20:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи планують закривати метро в Києві у разі локдауну.
Також стало відомо, що в громадському транспорті Києва посилили контроль за дотриманням COVID-обмежень.