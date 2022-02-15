Метро Києва працюватиме по-новому: як купити квиток без касира

У столичному метро з 16 лютого у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для проїзду необхідно буде купувати разові QR-квитки через термінали або ж скористатися банківською карткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Яких станцій торкнуться зміни

За інформацією "Київського метрополітену", мова йде про такі станції та, безпосередньо, вестибюлі:

"Житомирська" (вест. №1),

"Нивки" (вест. №2),

"Почайна" (вест. №2),

"Іподром" (вест. №1),

"Харківська" (вест. №1),

"Бориспільська" (вест. №2).

Як придбати квиток без касира

Так, для придбання разові QR-квитків або поповнення транспортних карток у столичних підземках працюють термінали “Київ Цифровий”.

Крім того, оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

У які години працюватиме новий механізм

З 16-го лютого вранці до 08:00 і у вечірні з 20:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.