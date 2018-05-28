Уроженец Сумской области сообщил о якобы заминировании одной из церквей в Киеве

В Киеве задержали очередного "минера", который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в церкви. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского в Днепровском районе Киева заминирована церковь. В ходе проверки опасных предметов не обнаружили. После этого при осмотре прилегающей территории в течение часа задержали "минера".

"Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения", - отметил начальник Днепровского управления полиции Киева Александр Кузьмин.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 мая в Киеве перед финалом Лиги чемпионов 2018 сообщили о заминировании 5 станций метро. В частности, были закрыты стации "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".