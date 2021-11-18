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В метро Харькова экс-правоохранитель устроил стрельбу из-за ношения маски: есть пострадавший

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Харьков, Четверг 18 ноября 2021 11:45
В метро Харькова экс-правоохранитель устроил стрельбу из-за ношения маски: есть пострадавший Фото: в метро Харькова экс-правоохранитель устроил стрельбу из-за ношения маски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове бывший сотрудник налоговой полиции устроил стрельбу в метро из-за конфликта со студентами, которые напали на него вследствие замечаний относительно ношения маски. После чего экс-правоохранитель выстрелил в ногу одному из студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"17 ноября около 23:00 в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина начал делать указанным лицам замечания относительно неправильного ношения ими масок. В свою очередь, студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

"После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов", - рассказывают в пресс-службе.

Как указали правоохранители, свои действия бывший сотрудник налоговой полиции объяснил как необходимую самооборону.

Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-правоохранителя по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Харьков метро
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