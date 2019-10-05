В Гонконге из-за протестов не работают метро и автобусы

Фото: протесты в Гонконге (hongkongfp.com)

Беспорядки вспыхнули 4 октября после того, как администрация города запретила демонстрантам скрывать лицо

В Гонконге в связи с новой волной массовых беспорядков остановлено движение поездов метрополитена. Об этом сообщает DW.

Оператор гонконгского метро сообщил, что решение о прекращении работы метрополитена было принято после того, как накануне участники протестов устроили пожары на станциях метро, а в ходе столкновений протестующих с полицией огнестрельное ранение получил еще один человек.

"Поскольку мы в таких условиях уже не в состоянии обеспечивать безопасность пассажиров и надежное обслуживание, у нас не осталось иного выбора, кроме как закрыть весь метрополитен", - говорится в сообщении MTR.

Отметим, что в течение дня будет принято решение о том, как долго продлятся эти меры.

Напомним, беспорядки в Гонконге вспыхнули 4 октября после того, как глава администрации города Кэрри Лам в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях запретила демонстрантам скрывать лицо. Активисты в ответ стали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.

Во вторник, 1 октября, на массовых демонстрациях против Коммунистической партии Китая, в Гонконге полиция применила боевые патроны в отношении протестующих.