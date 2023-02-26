Метою атаки на аеродром у Білорусі міг бути розвідувальний літак РФ, - "Гаюн"

Причиною вибухів на білоруському аеродромі "Мачулищі" могла бути спроба знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram .

Також, за даними групи, сьогодні, 26 лютого, о 17:33 на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів військово-транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RF-86843.

"Йдеться про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", - повідомляють у "Гаюні".

У моніторинговій групі зазначають, що через вибухи російський А-50 "міг отримати деякі пошкодження".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося кілька вибухів.

За непідтвердженою інформацією, внаслідок інциденту було пошкоджено російський військово-транспортний літак.

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