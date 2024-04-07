"Методика тарганів". РФ випробувала нову тактику у районі Кринок

"Там (в районі Кринок, - ред.) ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною", - розповіла вона.

За словами спікера, окупанти створювали велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів", намагались атакувати з різних боків плацдарми ЗСУ, але і вона не принесла успіху.

"Були відбиті всі шторми. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики - 6 штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", - констатувала Гуменюк.