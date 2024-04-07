"Методика тарганів". РФ випробувала нову тактику у районі Кринок

Російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Там (в районі Кринок, - ред.) ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною", - розповіла вона.
За словами спікера, окупанти створювали велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів", намагались атакувати з різних боків плацдарми ЗСУ, але і вона не принесла успіху.
"Були відбиті всі шторми. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики - 6 штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", - констатувала Гуменюк.
Село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.
У лютому 2024 року стало відомо, що ЗСУ встановили прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області. Наприкінці лютого повідомлялося, що росіяни не залишають спроб відтіснити українських військових із лівого берега Дніпра у Херсонській області. Для цього росіяни йдуть на штурми зі стрілецькою зброєю.
Наприкінці березня 2024 року Гуменюк розповідала, що окупанти зовсім припинили штурми в районі Кринок і не проводили їх цілу добу.
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