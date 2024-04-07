"Методика тараканов". РФ испытала новую тактику в районе Крынок

"Там (в районе Крынок, - ред.) враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов до 16 доходило, они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", - рассказала она.

По словам спикера, оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов", пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ, но и она не принесла успеха.

"Были отражены все штормы. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике - 6 штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", - констатировала Гуменюк.