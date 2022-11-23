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В "Метінвесті" заявили, що обов'язково відбудують "Азовсталь"

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Середа 23 листопада 2022 15:25
В "Метінвесті" заявили, що обов'язково відбудують "Азовсталь" Фото: Юрій Риженков (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Війна з Росією закінчиться звільненням усіх українських територій, у тому числі Криму, після чого у деокупованому Маріуполі будуть відновлені всі підприємства, у тому числі завод "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю BBC.

"Після деокупації ми повернемося до Маріуполя і почнемо відновлювати підприємства. Звісно, ми не будемо відбудовувати стару промисловість у її довоєнному форматі. Ми будуватимемо там нову промисловість - сучаснішу й екологічнішу. Щодо фінансування цієї відбудови - тут ми чекаємо певної допомоги, наприклад, від уряду та від репарацій, які ми отримаємо від Росії", - зауважив він.

За його ловами, Україні після перемоги буде потрібен план відновлення на кшталт Плану Маршалла, який розробляли для відновлення Європи після Другої світової війни. Адже в країні буде велика кількість підприємств, які потребуватимуть відновлення.

"Дуже прикро, що "Азовсталь" прославилася не хмарочосами в Лондоні чи крейсерами в Середземному морі, які побудували з виробленої на ньому сталі. Комбінат став відомим на весь світ тим, що був зруйнований. Я думаю, що й маріупольці, й усі ми поділяємо відчуття, що "Азовсталь" - символ, який нам треба відновити", - підкреслив Риженков.

Як відомо, на початку листопада стартував проект "Відродження Маріуполя". До реалізації цього плану долучаться міжнародні фінансові організації (Світовий банк, ЄБРР), українська влада та представники великого бізнесу - компанії SCM та "Метінвест".

Нагадаємо, бізнесмен Рінат Ахметов неодноразово заявляв, що Маріуполь буде відроджене, і що особисто він не пошкодує на це ні сил, ні грошей.

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Метинвест Азовсталь
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