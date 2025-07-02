У "Метінвесті" розповіли, як працює програма з реінтеграції ветеранів

За її словами, з 2014 року через Сили оборони України пройшли майже 11 тисяч співробітників Метінвесту. Зараз в армії служить приблизно 8 тисяч працівників, а тисяча людей вже повернулися до роботи на підприємства. Для них компанія розробила цілісну систему адаптації: на її реалізацію торік було спрямовано 250 тисяч доларів, а цього року фінансування збільшили до 550 тисяч доларів.

Система реінтеграції ветеранів охоплює психологічну та фізичну підтримку, допомогу з відновленням після поранень. Зокрема, приблизно 140 військовослужбовців і цивільних вже пройшли протезування та відновлення. А в Запоріжжі та Кривому Розі діє програма реабілітації через плавання "Вільні хвилі" від олімпійця Дениса Силантьєва.

Для ветеранів, які не можуть повернутися на попередню посаду, передбачена можливість пройти перекваліфікацію або здобути освіту в університеті Метінвест Політехніка. Зараз там навчаються 26 ветеранів, зокрема оборонці Маріуполя в межах проєкту "Серце Азовсталі".

"Окрім роботи з ветеранами, ми паралельно працюємо з колективами. Адже не ветерани мають адаптуватися до суспільства, а суспільство - до ветеранів", - підкреслила Зоя Гейнце.

Зокрема, програму "Лідерство під час війни" пройшли понад 1100 керівників, а програму "Герої поруч" - понад 12,5 тисяч працівників. Відеокурс зі спілкування з ветеранами, створений із військовою психологинею Оленою Нікольською, переглянули понад 16 тисяч співробітників компанії.

