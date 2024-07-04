У "Метінвесті" розповіли про "червоні прапорці" у роботі з постачальниками

"Майже всі лоти закупівель публікуються на нашому сайті, ми максимально відкриті. У нас є як спотові контракти, так і довгострокові. До війни у нас були і пʼятирічні контракти з формульним ціноутворенням", - каже Міщенко.

За його словами, зараз компанія є найбільш толерантною до постачальників за весь час, адже розуміє виклики, пов'язані з війною.

"Ми готові закрити очі на невідповідність контрактним термінам: відпрацюємо тему відповідно до передбачених контрактом санкцій, але дамо постачальнику шанс далі з нами працювати. Якщо це систематично відбувається, то не співпрацюватимемо з таким постачальником мінімум 12 місяців. Але є червона лінія, яку ми ніколи не перейдемо – корупція. Якщо ми діагностуємо це, то дискваліфікуємо навічно і ніколи не співпрацюватимемо навіть із пов'язаними компаніями", - каже Міщенко.

Як відомо, раніше групу "Метінвест" ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік "Метінвест" перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тисяч грн.