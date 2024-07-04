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В "Метинвесте" рассказали о "красных флажках" в работе с поставщиками

Фото: "Метинвест" рассказал о "красных флажках" в работе с поставщиками (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

В 2023 году операционные закупки компании "Метинвест" составляли почти 400 млн долларов (16 млрд грн), а сотрудничество велось почти с 2 000 партнеров. Стать контрагентом компании не сложно – нужно только пройти процедуру квалификации. Но есть "красные линии", которые нельзя переступать.

Об этом заявил директор по закупкам группы "Метинвест" Андрей Мищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Почти все лоты закупок публикуются на нашем сайте, мы максимально открыты. У нас есть как спотовые контракты, так и долгосрочные. До войны у нас были и пятилетние контракты с формульным ценообразованием", - говорит Мищенко.

По его словам, сейчас компания наиболее толерантна к поставщикам за все время, ведь понимает вызовы, связанные с войной.

"Мы готовы закрыть глаза на несоответствие контрактным срокам: отработаем тему в соответствии с предусмотренными контрактом санкциями, но дадим поставщику шанс дальше с нами работать. Если это систематически происходит, то не будем сотрудничать с таким поставщиком минимум 12 месяцев. Но есть красная линия, которую мы никогда не перейдем – коррупция. Если мы диагностируем это, то дисквалифицируем навечно и никогда не будем сотрудничать даже со связанными компаниями", - говорит Мищенко.

Как известно, ранее группу "Метинвест" СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой «белой» зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году "Метинвест" перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн 981 тысяч грн.

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Метинвест