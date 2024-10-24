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У "Метінвесті" робота з ветеранами починається з моменту мобілізації, - Логачов

Фото: у "Метінвесті" робота з ветеранами починається з моменту мобілізації (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Екосистема підтримки ветеранів, яку створили у компанії "Метінвест", ґрунтується на двох фундаментальних принципах: робота над собою та заходи для демобілізованих співробітників. А починається ця підтримка з моменту мобілізації співробітника.

Про це заявив директор департаменту організаційного менеджменту Групи "Метінвест" Артем Логачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"До ЗСУ мобілізовано 9 865 співробітників "Метінвесту", 1 007 із них вже повернулися до компанії. Загальна кількість мобілізованих – близько 17% від усього штату: це один із найбільших показників серед українських компаній", - каже Логачов. 

За його словами, ветеранські програми компанії структуровано за кількома напрямами, а робота починається не з моменту демобілізації, а ще під час мобілізації співробітника. 

"Ми допомагаємо підготуватися до служби, придбати необхідне спорядження, домовляємося про зв’язок і з’ясовуємо, яка допомога може знадобитися родині. Важливо, щоб співробітник відчував підтримку компанії, коли захищає нашу країну, і знав, що на роботі чекають на його повернення. А коли людина повертається, настає черга інших програм: поглиблений медичний огляд, вивчення психоемоційного стану, робота з психологом, залучення соціальних проєктів компанії, аби людина відчувала підтримку та адаптувалася. Також організовуємо навчання, якщо є потреба змінити професію", - пояснює Логачов. 

Він також уточнив, що якщо людина має інвалідність або певні медичні обмеження, необхідно створити інклюзивні умови праці – робоче місце, де ветеран почуватиметься комфортно і зможе бути корисним для компанії. А для співробітників компанія підготувала спеціальні навчальні програми у різних форматах. 

"Ми навчаємо, як спілкуватися, визначати певні «червоні» лінії, як підтримати колег і зрозуміти, чи потрібна їм допомога. Це важливий аспект, особливо для лінійних керівників, і їхній запит на організацію такого навчання був найпершим", - зауважив Логачов. 

Він висловив впевненість, що через деякий час у всіх великих бізнесах буде від 20% до 50% людей, які пройшли війну, тому так важливо налагодити всі відповідні процеси вже зараз. 

Як відомо, компанія "Метінвест" Ахметова була номінована на престижну міжнародну премію Reuters: Sustainability Awards за проєкт "Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів". Також вона перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів". Компанія робить акцент на двох основних напрямах — соціальній адаптації ветеранів, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації.

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Метінвест